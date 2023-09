Sectia 3 Politie Brasov a reusit sa identifice autorii unui caz de furt sesizat in 15 septembrie de un brasovean care a ramas fara bicicletele incuiate in uscatorul din scara blocului. Proprietarul a reclamat ca furtul a avut loc peste noapte, iar in camera uscatorului s-a patruns fortat, din acest spatiu fiind sustrase doua biciclete si doua karturi cu pedale."Dupa sesizarea primita, politistii au efectuat investigatii si au stabilit ca, la aceeasi data, in jurul orei ... citeste toata stirea