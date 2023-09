Un localnic din Gura Vaii, comuna Recea, face apel la toti cetatenii care il pot ajuta, pentru a putea sa-si gaseasca animalele pierdute. In noaptea de marti spre miercuri, 26/27 septembrie, i-au fost furate din gradina casei o iapa de 9 ani (cu cip) si un manz de 2 ani."M-am dus dimineata in gradina sa le mut si nu mai erau. Am ... citeste toata stirea