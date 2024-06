I-au gasit banii de la saltea. 3 indivizi, intrati pe geam

La data de 10 iunie, in jurul orei 20.00, politistii de la Sectia 5 Brasov (zona Astra) au fost sesizati de catre o persoana, proprietar al unui imobil, care le semnala faptul ca i-a fost sustrasa o suma de bani din locuinta in perioada cat aceasta a fost plecata."Activitatile de cercetare, pe care politistii le-au intreprins dupa primirea sesizarii, au stabilit ca in imobil ar fi patruns persoane prin fortarea unei ferestre, de unde ar fi luat o suma de bani, ce se afla depozitata intr-un ... citește toată știrea