I-au intrat in casa si i-au pus cutitul la gat

Un barbat s-a trezit cu doi hoti in casa, in seara zilei de joi, 10 noiembrie. Surprinsi de aparitia proprietarului, cei doi intrusi au devenit violenti si extrem de agresivi si doar un moment de neatentie al acestora si prezenta de spirit a gazdei au facut ca proprietarul casei sa scape de cei doi si sa poata fugi."La data de 12 noiembrie 2022 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de doua persoane, pentru savarsirea unei infractiuni de talharie calificata, prevazuta de art. ... citeste toata stirea