I-au murit vitele, spune ca ar fi mana vecinului

Opt vaci, un taur si doi vitei au murit in chinuri, cel mai probabil dupa ce au mancat ceva otravit langa gardul unei ferme din Vistea de Sus.Proprietarii au facut plangere la Politie si se tem ca cineva a pus gand rau animalelor, mai ales ca in urma cu cateva saptamani un lan de porumb le-a fost incendiat."Am venit dimineata sa le dam drumul si le-am gasit moarte, aliniate pe langa gardul de catre munte. Opt vaci si taurul. Otravite in mod precis, de asta garantez eu, ca doar cu vite am ... citește toată știrea