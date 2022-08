I s-au furat 11 vaci, paguba de 80.000 de lei

Incident nefericit pentru un fermier originar din judetul Argers, caruia i-au disparut in noaptea de duminica spre luni, 7/8 august, 11 bovine, lasate in grija unui cioban din localitatea Mandra, judetul Brasov. Fermierul spune ca animalele erau supravegheate, iar prejudiciul este destul de mare, aproape 80.000 de lei."Inca de luni dimineata am incercat sa le gasim, am cautat in toata zona. Intrucat nu le-am gasit, am apelat si la politisti. Bovinele erau intr-un tarc, supravegheate de un ... citeste toata stirea