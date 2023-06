Foto: 24 iunie - Zilele iei au fost sarbatorite si la Ucea, conducerea judetului fiind reprezentata de vicepresedintele CJ Brasov, Serban Todorica.De Ziua Universala a Iei, sambata, 24 iunie, Centrul Cultural Reduta din Brasov a organizat o serie de evenimente dedicate camasii populare si, in special, celei femeiesti, care poarta denumirea de ie. Parte dintre acestea s-au derulat chiar la sala Reduta, iar altele in cel mai pitoresc sat din Romania, Sirnea."Am adunat in foaierul Centrului ... citeste toata stirea