Ia uitati cum imi "disciplinez" eu femeia

A transmis live pe retelele sociale si a fost retinut de politisti. Asta i s-a intamplat unui barbat din Codlea, care consumase bauturi alcoolice in timp ce se afla in aceeasi locuinta cu concubina sa, la o petrecere organizata in 15 martie. Pe fondul consumului de alcool, barbatul a lovit-o in mod repetat pe femeie si i-a adresat cuvinte si expresii jignitoare.Politistii brasoveni s-au autosesizat in momentul in care au vazut imaginile filmate de agresor. "In urma celor constatate politistii ... citește toată știrea