Ianuarie 2025, cea mai calda luna ianuarie masurata vreodata in lume

Ianuarie 2025 a fost cea mai calda luna ianuarie masurata vreodata in lume, a anuntat joi observatorul european Copernicus, depasind recordul stabilit anul trecut, in pofida incheierii fenomenului El Nina care a accentuat incalzirea globala in 2023-2024."Ianuarie 2025 este o alta luna surprinzatoare, continuand temperaturile record inregistrate in ultimii doi ani, in pofida dezvoltarii conditiilor La Nina in Pacificul tropical si a efectului