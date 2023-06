Sambata, 17 iunie, in jurul orei 20:00, a fost zi de scandal cu arme albe in cartierul Garcini din Brasov. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, e vorba de un tanar localnic care, cu un topor, a incercat sa tina departe politistii si jandarmii chemati sa aplaneze un conflict."o persoana de sex masculin in varsta de 20 de ani a amenintat cu moartea, agitand in aer un topor, pe cele sapte persoane vatamate, respectiv doi agenti de politie din cadrul Politiei Municipiului Sacele ... citeste toata stirea