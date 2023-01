In cursul zilei de miercuri, 18 ianuarie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Brasov au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Brasov, pe numele unui barbat, in varsta de 57 ani din localitatea Prejmer. Acesta este condamnat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.Tot miercuri, ... citeste toata stirea