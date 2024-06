Iar in "convoi" la furat

In cursul zilei de marti, 4 iunie, in cadrul unei actiuni desfasurata pe linie silvica, in scopul prevenirii comiterii unor fapte ilegale, dar si al monitorizarii dinamicii grupurilor de persoane cunoscute ca fiind predispuse la comiterea delictelor silvice, politistii au identificat in fondul forestier national, respectiv in zona Valea Doftanei din Sacele, un numar de 9 carute care transportau material lemnos - fag."In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca persoanele nu detin ... citește toată știrea