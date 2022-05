Iar piromani la ghena

La capitolul colectare si reciclare a deseurilor mai avem mult pana cand vom reusi sa intram in randul lumii civilizate. Chiar daca s-a incercat montarea unor ecoinsule prin cartiere, atat in Brasov, cat si in alte orase din judet, putini sunt inca cei care colecteaza separat deseurile reciclabile, iar sistemele automate de colectare risca sa devina amintire, din cauza actelor de vandalism.Din nefericire, prin Brasov inca este inca la moda "reciclarea" cu foc. Tot mai multe pubele sunt ... citeste toata stirea