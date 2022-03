Iar razie Brasov - Tarlungeni. A 3-a, consecutiva

Miercuri, 2 martie, in intervalele orare 7.00-9.30 si 16.00-18.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul Rutier, Sectiile 1-5 Politie, Politia Statiunii Poiana Brasov si Postul de Politie Tarlungeni au organizat si desfasurat o actiune cu efective marite, ce a avut ca scop verificarea legalitatii transportului rutier public de persoane, in regim taxi, precum si a transportului rutier de persoane in baza unor conventii.In urma abaterilor constatate, politistii au aplicat ... citeste toata stirea