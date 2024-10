Iarna in stil "La Nina" in Romania. Cand vor cadea primii fulgi, dar si cat timp va tine prapadul

Desi toamna este inca in desfasurare, prognozele meteorologice ne indreapta atentia deja catre iarna care se apropie.In contrast cu iarna precedenta, dominata de fenomenul El Nino, expertii prevad ca sezonul rece din acest an va fi influentat de La Nina.Potrivit CNN, un La Nina slab este asteptat sa se dezvolte inainte de inceperea iernii, aducand schimbari semnificative in ceea ce priveste temperaturile, precipitatiile si chiar zapada in Statele Unite.La Nina este un fenomen climatic ... citește toată știrea