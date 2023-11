Imaginea surprinsa de camera web de la Balea Lac ne arata un peisaj de vis. In vreme ce muntele este acoperit de zapada, apa lacului incepe, incet-incet sa se acopere de o crusta de gheata. Cei care vor sa vada peisajul "pe viu", trebuie sa stie ca la Balea Lac se mai poate ajunge doar cu telecabina de la Balea Cascada, dupa ce transfagarasanul a fost inchis in urma cu o saptamana.Lacul Balea este situat in inima Muntilor Fagaras, in judetul Sibiu. Lacul ... citeste toata stirea