ICCJ a respins recursul in casatie formulat de Aristotel Cancescu. Intr-un alt dosar apar si fagaraseni ca inculpati langa fostul presedinte al CJ Brasov

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au respins recursul in casatie formulat de Aristotel Cancescu, dupa ce in luna mai a fost admis in principiu. Decizia judecatorilor Curtii Supreme este definitiva. Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov a fost condamnat in luna februarie la o pedeapsa de 7 ani si 10 luni de inchisoare pentru fapte de coruptie. Procurorii sustin ca in perioada 2006 - 2014, Aristotel Cancescu si Radu Ispas si-au folosit functia publica de autoritate ... citeste toata stirea