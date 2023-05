Duminica, 14 mai, sinaxarul slujbei il pomeneste in a doua sa parte pe Sfantul Mucenic Terapontie, precum si cateva cuvinte legate de viata sa. In textul sinaxarului este precizat faptul ca legat de familia sa, de originile sale, de modul in care a devenit mucenic sau de anii intre care a trait nu se cunosc foarte multe, informatiile pierzandu-se de-a lungul timpului. Totusi, ceea ce se cunoaste despre el este reprezentat de cateva ilustratii iconografice si de cateva detalii transmise prin ... citeste toata stirea