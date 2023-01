Icoana materiei o viziune deosebita asupra artei textile cu Diana Ivana

Icoana materiei. Avem tineri extraordinari, muncitori, talentati, modesti, cu viziuni interesante, ce nu ezita sa isi puna in practica ideile si mai ales sa lase o amprenta pe unde trec.Cu ceva timp in urma am intalnit o tanara care m-a atras prin modestia ei si prin arta ei. Recunosc, cand arta este mai aproape de pamant, mai ancorata in cele lumesti, si cand acea arta are si o componenta textila atat de draga mie, nu ezit sa merg mai departe si sa cunosc si artistul.Mamica a patru copiii ... citeste toata stirea