Ieftinire semnificativa a carburantilor la Petrom

Petrom, liderul pietei carburantilor a ieftinit, miercuri 05 iunie 2024, benzina si motorina cu cate 8 bani pe litru.Dupa aceste reduceri de preturi, atat benzina standard, cat si motorina standard costa sub 7 lei pe litru la aproape toate statiile Petrom din tara. La o statie Petrom din Constanta, de exemplu, motorina standard costa 7,01 lei pe litru.Reducerea preturilor carburantilor a inceput pe 20 aprilie, zi in care motorina a scazut sub 7,5 lei pe litru. Ieftinirea de azi este a ... citește toată știrea