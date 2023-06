Administrarea zilnica a unei doze mici de aspirina ar putea provoca anemie, potrivit unui nou studiu publicat in Annals of Internal Medicine.Cercetatorii au analizat datele din studiul ASPIrin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE) pentru a ajunge la aceste concluzii.Pentru studiul lor, cercetatorii au repartizat aleatoriu 19.114 persoane de 70 de ani si mai mult sa ia fie o aspirina de 100 mg, fie un placebo. Oamenii de stiinta au urmarit participantii timp de aproximativ 5 ani, ... citeste toata stirea