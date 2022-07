Ieri dimineata, pe strazile Brasovului: 22 de ani, cu biletul de adio in mana

Joi, 7 iulie, la 6 dimineata, o tanara abatuta pe banca unei statii RTBV din Brasov, cu multe chistoace la picioare si cu o bautura langa au fost indiciile care i-au facut pe jandarmii brasoveni sa se opreasca din patrulare, pentru a vedea ce s-a intamplat. Decizia lor a fost inspirata, pentru ca in mana tinerei de 22 de ani au gasit un bilet de adio, semn ca se gandea serios la sinucidere. "Am nevoie de ajutor! (...) Lasand gluma la o parte, va implor ajutati-ma!", scria in biletul de adio al ... citeste toata stirea