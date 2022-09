Ieri, in Brasov: Violata la serviciu, ziua in amiaza mare

O angajata a unei sali de joc de noroc din Brasov, de pe strada Zorilor, a fost violata de un barbat, care a plecat cu toti banii din casierie. Potrivit unor surse judiciare, atacul a avut loc marti, 27 septembrie, iar autorul este cunoscut si este dat in urmarire nationala.O confirmare de la Politie a venit de abia in cursul serii, in jurul orelor 20.00."Barbatul banuit de savarsirea infractiunilor de talharie si viol, fapte ... citeste toata stirea