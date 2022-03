Iertat la Dumbravita, evacuat la Brasov

Marti, 15 martie, in jurul orei 19.30, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca o femeie din localitatea Dumbravita ar fi fost victima unei violente in familie. La fata locului, din cercetarile efectuate in cauza, "politistii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 41 ani, pe fondul geloziei, ar fi agresat-o fizic pe sotia sa, in varsta de 35 ani, in timp ce se aflau la domiciliul comun din ... citeste toata stirea