Iese ursul din barlog! Dupa experienta lui 2024, hotelierii din Poiana Brasov cer masuri de la autoritati, pentru ca altfel "ajungem sa fim nefrecventabili

Poiana Brasov, "sub asediul ursilor''. Vara trecuta, in statiune au coborat, in total, nu mai putin de 10 ursi, desi cosurile de gunoi au fost securizate, la fel si curtile oamenilor.Luni, 3 februarie, la o zi dupa "Ziua Ursului" (sau "Stretenie" cum i se mai spune zilei in care iese ursul din barlog) sa vada daca se apropie primavara sau mai hiberneaza 40 de zile), Roxana Cojocea, presedinta Asociatiei de Turism Poiana Brasov, a tras un semnal de alarma si vrea ca autoritatile sa ia masuri ... citește toată știrea