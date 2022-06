"Iesiti in strada, blocati pompele"

Pe fondul cresterii accentuate a preturilor la carburanti, conducatorii auto din intreaga tara anunta ca sunt pregatiti sa organizeze un protest, fata de aceste majorari incontrolabile. Astfel, in cursul zilei de joi, 30 iunie, in jurul orei 12:00, soferii din toate orasele Romaniei, vor picheta strazile in incercarea stoparii acestor cresteri.Convocarea s-a dat pe retelele de socializare, iar sute de mii de conducatori auto au confirmat prezenta."E timpul sa facem ceva, iesiti in strada, ... citeste toata stirea