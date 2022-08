Igloo-ul Povestilor a ajuns si in Poiana Brasov

Biblioteca Mobila a proiectului NoMAD Library este disponibila in Poiana Brasov. Intitulata Igloo-ul Povestilor, aceasta a fost amplasata in zona Hotel Yeger Chalet si va ramane pana la finalul lunii octombrie. In Igloo-ul Povestilor se vor gasi peste 300 de carti de beletristica.Cartile stau la dispozitie pentru toti trecatorii si turistii, de la mic la mare, nu se percepe nici o taxa pentru inchiriere, citire, doar bunavointa de a returna cartea pe rafturile Bibliotecilor Mobile dupa ... citeste toata stirea