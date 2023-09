IGPR anunta actiuni de prevenire in scoli si licee, in anul scolar 2023 - 2024.Specialistii Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii si din cadrul structurilor teritoriale de profil vor desfasura, pe parcursul anului scolar 2023 - 2024, actiuni preventive in cadrul proiectelor si campaniilor aflate deja in faza de implementare care vizeaza siguranta minorilor.Printre acestea se numara proiectul de prevenire a disparitiilor de minori si a plecarilor voluntare "Plecatul de ... citeste toata stirea