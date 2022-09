IGPR: Atentie la "datoria" la gaz sau curent

Un nou tip de inselatorie prin telefon circula pe diferite aplicatii de mesagerie, in intreaga tara, iar avertismentul autoritatilor vine dupa ce mai multi romani au cazut deja victime in capcana escrocilor. In principal, mesajele trimise pe telefon anunta intreruperea energiei electrice si / sau a gazului natural. Iata cum suna unul dintre ele, dat exemplu de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), pe pagina oficiala de Facebook: "Energia ... citeste toata stirea