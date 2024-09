IGPR: Doua infractiuni si opt sanctiuni aplicate de politisti in scoli si licee, in perioada 13-19 septembrie

Politistii au constatat, in perioada 13 - 19 septembrie, in urma verificarilor in scoli si licee, doua infractiuni, au aplicat opt sanctiuni contraventionale si au adresat 209 informari si solicitari autoritatilor si institutiilor publice cu atributii specifice privind siguranta in unitatile de invatamant."In perioada 13-19 septembrie, Politia Romana a continuat actiunile pe linia sigurantei scolare in ... citește toată știrea