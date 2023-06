Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 78 de localitati din 22 de judete si municipiul Bucuresti pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic, informeaza un comunicat de presa transmis, luni, de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).Astfel, in cursul zilei de duminica si pe timpul noptii de duminica spre luni, pompierii militari au actionat in sprijinul populatiei pentru evacuarea apei din 72 de case, 469 de curti, ... citeste toata stirea