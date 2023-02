IGSU face apel la populatie sa evite sa plece cu masinile la drum, in aceste zile, avand in vedere ca este Cod galben de viscol in mai multe de judete din tara, iar temperaturile vor scadea simtitor.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a recomandata soferilor sa evite sa plece la drum pe timp de viscol si ninsoare puternica, in contextul ... citeste toata stirea