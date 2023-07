Am vorbit in episoadele trecute despre familia lui Iisus Hristos, acum ne vom concentra pe anii petrecuti la Nazaret. Matei ne spune ca ,,Fiul Omului" s-a intors in Nazaret la putin timp de la moartea regelui care a vrut sa-i ia viata. ,,Dupa moartea lui Irod, iata ca ingerul Domnului s-a aratat in vis lui Iosif, in Egipt. Si i-a zis: Scoala-te, ia pruncul si pe mama Lui si mergi in pamantul lui Israel, caci au murit cei ce cautau sa ia sufletul Pruncului. Si auzind ca domneste Arhelau in ... citeste toata stirea