Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Nicolae Titulescu" Brasov recruteaza candidati pentru scolile militare de subofiteri jandami. Sunt scoase la concurs 700 de locuri.Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani - 350 locuriScoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni - 350 locuriCalendarul admiterii18.10 - 05.11.2023 - perioada in care are loc inscrierea candidatilor exclusiv in format electronic, la adresa de email a Inspectoratului de ... citeste toata stirea