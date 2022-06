IJP Brasov: Actiuni de prevenire a tinerilor in fata consumului de droguri

Consumul de droguri si de alcool in randul tinerilor a crescut alarmant in ultima vreme. In aceasta perioada, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Biroul Siguranta Scolara organizeaza actiuni de informare cu scopul prevenirii consumului de substante psihoactive. Tinerilor le sunt prezentate pericolele la care se expun in cazul in care aleg sa consume diverse substante psihoactive, raspunderea penala in cazul minorilor, precum si notiuni cu privire la consum, ... citeste toata stirea