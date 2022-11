Il banuiau ca n-are permis, avea unul fals

Politistii din cadrul Biroului Postului de Politie Ucea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fals material in inscrisuri oficiale si uzul de fals".In fapt, la data de 25 noiembrie, in jurul orei 15.30, politistii au oprit un barbat, in trafic, cu varsta de 39 ani, despre care existau indicii ca conduce autovehicule pe drumurile publice fara a fi detinator de permis de conducere. ... citeste toata stirea