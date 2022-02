Il cautau, era mort: Brasoveanul filmat cand se masturba in autobuz, cu ochii pe o fetita de 12 ani

O mama din Brasov cerea ajutor, marti, 15 februarie, pentru ca barbatul care s-ar fi masturbat in fata fetei ei de 12 ani sa fie pedepsit. Ea a lansat o petitie online, care pana joi, 17 februarie, a fost semnata de 534 de cetateni, dar tot ieri a venit vestea ca barbatul a fost gasit mort."Dragi brasoveni! Numele meu este Cibian Maria si sunt mama unei fetite de 12 ani. Anul trecut, in septembrie, in timp ce se afla in autobuzul 41 mergand spre scoala, un individ s-a masturbat in fata ei, ... citeste toata stirea