Nutritionistul Wasim Nazer a atras atentia asupra micului dejun pe care multi parinti il servesc copiilor. Acesta spune ca poate duce la diabet, in timp."Cerealele cu lapte reprezinta bomba calorica pe care o dam copiilor in fiecare zi. Tu ii dai zahar de dimineata! Nu este nimic bun in cerealele respective. Degeaba scrie pe cutie ca are B-uri. Astea sunt adaugate. Ce i-ai dat? I-ai dat rosii, castraveti, branza? I-ai dat niste cereale care sunt absolut mizerabile. Il inveti sa fie gras, sa ... citeste toata stirea