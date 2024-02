"Ilie Savu si cartile lui": despre un comerciant brasovean care a donat Bibliotecii zeci de carti, la inceputul secolului trecut

Aproape 50 de titluri care poarta semnatura originala a lui Ilie Savu si stampila "Donata de Domnul Ilie Savu, comerciant Brasov, 1928" sunt in Biblioteca Judeteana "George Baritiu". Despre personalitatea lui Ilie Savu veti putea afla mia multe miercuri, 21 februarie, de la orele 14.00, in Mansarda Casei Baiulescu.Ilie Savu (1868-1938) a fost un comerciant brasovean ce a ramas in memoria contemporanilor sai prin sprijinul neprecupetit acordat asociatiilor comerciale, culturale si industriale. ... citește toată știrea