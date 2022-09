Iluminarea trecerilor de pietoni din Brasov au "devenit litera de lege"

Programul de iluminare suplimentara a trecerilor de pietoni din Brasov va deveni obligatoriu in toata tara, dupa ce Camera Deputatilor (for decizional in acest caz ) a votat, marti, proiectul Partidului National Liberal (PNL), cu 268 de voturi "pentru" si 4 abtineri. Proiectul de lege "Importanta iluminatului suplimentar stradal la nivelul trecerilor" pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/ 2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost promovat de viceprimarul ... citeste toata stirea