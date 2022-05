Iluminat inteligent pe 27 de strazi din Rasnov: 77% economie la energie

Primaria Rasnov a anuntat ca in cursul acestei saptamani au inceput lucrarile de modernizare a iluminatului public de pe 27 de strazi din orasul Rasnov, un proiect pentru care a fost obtinuta o finantare nerambursabila in valoare de 467.993 lei de la Administratia Fondului pentru Mediu in anul 2021.Proiectul vizeaza modernizarea sistemului de iluminat prin instalarea a 299 de corpuri de iluminat LED, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor de telegestiune care permit reglarea ... citeste toata stirea