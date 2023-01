Iluminatul de sarbatoare, pana la Revelionul pe stil vechi

Cel mai mare targ de Craciun din istoria Brasovului a avut parte si de cele mai ridicate temperaturi. Producatorii, mestesugarii si comerciantii care au inchiriat casute in Piata Sfatului spun ca au avut si vanzare buna, ca urmare a caldurii: turistii cazati in Poiana Brasov nu au putut schia, astfel ca au ales sa se distreze in oras. Cei mai multi au trecut si prin Piata Sfatului si s-au oprit si la targ, de unde au cumparat de toate."Pentru noi, fiind si primul an in care participam la ... citeste toata stirea