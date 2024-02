Imagini horror si de pe DN 11

Miercuri seara, in jurul orei 19.40, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 11, in afara localitatii Dalnic (foto). Din verificarile politistilor a rezultat ca un barbat de 69 de ani, in timp ce conducea dinspre Targu Secuiesc spre Brasov, a patruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune cu un ... citește toată știrea