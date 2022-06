Imagini socante de la luptele ilegale cu caini. Politistii ii ancheteaza pe faptasi

Imagini socante au fost facute publice de IPJ Brasov in urma anchetei pe care au facut-o politistii intr-un dosar de operatiuni financiare efectuate in mod fraudulos. Pistele au dus si in judetele Cluj si Salaj unde politistii au surprins in flagrant, in timpul perchezitiilor, o lupta intre doi caini. Ei au deschis si un dosar pentru organizarea de lupte cu animale. Aniimale aveau numeroase plagi muscate, insa, din fericire, oamenii legii au reusit sa le salveze la timp. 76 de caini au gasit ... citeste toata stirea