Un nou azil al groazei a fost descoperit in judetul Mures, unde zeci de copii si adulti erau tinuti in conditii improprii, in subsolul unui imobil, pe saltele pline de fecale, urina si sange.Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunta, joi seara, ca beneficiarii din subsolul azilului din Mures erau cazati printre gramezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urina si sange.Cei mai multi din beneficiarii noului azil al groazei nu puteau vorbi si nu se puteau misca, fiind plini de muste, ... citeste toata stirea