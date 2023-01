Imagini virale au fost surprinse la Brasov, unde un barbat in scaun cu rotile a fost filmat in timp ce s-a ridicat de pe acesta si s-a urcat intr-o masina.Un politist din Brasov, Daniel Zontea, a suprins imagini, in centrul municipiului, cu un barbat care aparent era invalid, in scaun cu rotile, dar la un moment dat se ridica in picioare si se ... citeste toata stirea