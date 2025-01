Imbatat de Craciun, si-a dat sema dupa Revelion ca a fost talharit

Doi tineri l-au imbatat pe un barbat de 42 de ani, dupa care l-au talharit. Totul s-a intamplat in a treia zi de Craciun, in noaptea de 27 decembrie 2024, insa victima a fost atat de afectata, incat si-a dat seama prin ce a trecut abia in 3 ianuarie, cand a si sunat la 112. La telefon, barbatul de 42 de ani a declarat ca ii lipsesc banii pe care ii avea la el si il doare capul."Dupa sesizarea pe care au primit-o, politistii au desfasurat activitati de verificare a celor sesizate in cadrul ... citește toată știrea