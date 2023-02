"Imbratisati o vaca"

India isi indeamna cetatenii sa "imbratiseze o vaca" de Ziua Indragostitilor. Campania urmareste sa stimuleze valorile traditionale indiene si sa contracareze "orbirea civilizatiei occidentale".Astfel, Guvernul indian a declarat 14 februarie "Ziua imbratisarii vacilor", cand oamenii sunt incurajati sa ia animalele in brate. Vacile sunt sfinte in hinduism, religia majoritara din India, si sunt considerate animale sacre in intreaga tara.Potrivit declaratiei guvernului, imbratisarea unei vaci ... citeste toata stirea