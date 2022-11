"Imi doresc ca Bunul Dumnezeu sa imi daruiasca sanatate, intelepciune si rabdare"

In biserica "Sfantul Nicolae" din Rasnov a avut loc duminica, 30 octombrie 2022, o slujba in cadrul careia a fost instalat noul protopop al Protopopiatului Bran-Zarnesti, preotul Ion Manea. Evenimentul a inceput cu o slujba de pomenire a fostului protopop Gheorghe Coltea, trecut la Domnul in urma cu peste patruzeci de zile. Slujba a fost oficiata de catre Inaltpreasfintitul Laurentiu, Mitropolitul Ardealului, participand protopopi din Mitropolia Ardealului precum si peste cincizeci de preoti de ... citeste toata stirea