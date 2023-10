Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a declarat ca isi doreste ca in aceasta iarna romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor mari.Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, duminica seara, ca isi doreste ca in aceasta iarna romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor mari.El a adaugat ca Romania are al patrulea cel mai mic pret la gaze naturale din Europa si ca suntem pe locul 16 la pretul energiei electrice."Imi doresc ca iarna asta romanii sa ... citeste toata stirea